Caldas vuelve a celebrar el San Xoán con su tradicional hoguera en medio del río Bermaña

Hogueras de San Xoán D.A.

El Concello de Caldas de Reis repartirá mil raciones de sardinas y pan en la noche de San Xoán y anuncia que se volverá a quemar la tradicional hoguera en medio del río Bermaña que, de nuevo, volverá a tener como protagonista a una figura sorpresa.

El teniente de alcalde, Manuel Fariña, adelanta que la sardiñada y la música se trasladarán a la Praza da Sesto Casal a causa de las obras en el Campo da Torre y que, como actividades complementarias, habrá recogida de hierbas y una subida al Xiabre para ver el solsticio de verano.

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Los actos comenzarán en la tarde del martes 23 con la recogida de las hierbas, dirigida por Pepe Bragaña, que acompañará por la senda fluvial a las personas interesadas en recoger las tradicionales siete plantas que forma el ‘cacho’ con el que lavar la cara y hacer el ritual protector a la mañana siguiente de la noche más corta.

Los pasacalles comenzarán a las 20.30 horas y una hora después comenzará la sardiñada y antes del encendido oficial habrá el espectáculo de fuego ‘Fire perfomance’ con malabares. Ya en la mañana del día 24, el Concello realizará una subida al Xiabre para ver el solsticio de verano en Laxe dos Bolos.