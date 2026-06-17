Gael González y Álvaro Freire, fundadores de Orixe Studio y creadores de LocalNode Cedida

“A través de una pantalla vemos lo que pasa a 10.000 kilómetros en Tokio o Madrid, antes de enterarnos de lo que ocurre hoy en nuestro propio pueblo”. Así nace la idea de LocalNode, una plataforma que integra la información y los servicios de un municipio en un único punto de acceso gratuito y del que Caldas será pionero.

Se trata de un proyecto que pone en marcha Orixe Studio, un estudio de diseño y producto digital que nació en Caldas de Reis para acercar las últimas tecnologías a empresas pequeñas y grandes. La idea es que cada concello pueda disponer de su aplicación y que esta sea gestionada por los propios negocios, asociaciones y el Concello, sin intermediarios ni cuotas para los vecinos. El primer nodo ya está en marcha con la App de Caldas, convirtiendo a la villa en un ejemplo piloto de lo que cualquier municipio puede tener.

“No hacemos una app para un pueblo, hacemos que cualquier pueblo tenga la suya y todo esté conectado”

“No hacemos una app para un pueblo, hacemos que cualquier pueblo pueda tener la suya. Caldas es el ejemplo; el modelo es para toda Galicia”, explican desde Orixe Studio e insisten en que su método resuelve también los problemas que sufre el comercio local al unificar su gestión en un único espacio.

Presentación este sábado

La presentación de este modelo piloto será este sábado 20 de junio, en la Casa Albarari de Sanxenxo, en la que participarán Gael Gonzalez y Álvaro Freire, fundadores del estudio caldense, así como el director xeral de Turismo, José Manuel Merelles; representantes de la alcaldía de Caldas y Sanxenxo -por ser la sede del evento-; el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández; diputados y representantes del sector tecnológico y de otros ámbitos empresariales.

La idea es, durante la exhibición, hacer una demostración en directo de la primera aplicación de esta iniciativa, la de Caldas, para después cerrar la jornada con un “networking” entre los asistentes.

La aplicación de Caldas reunirá por tanto comercios, hostelería, transporte, salud, cultura, noticias y avisos oficiales. “Frente a la dispersión actual; webs sueltas, grupos de mensajería, carteles y redes sociales; LocalNode concentra en una sola app, en tiempo real, todo lo que ocurre en la villa”, explican desde Orixe Studio.

Interés de la Xunta de Galicia

Por el momento se trata de una iniciativa privada, desarrollada por Orixe Studio, pero tanto Gael como Álvaro aseguran haber compartido ya una parte del proyecto con la administración autonómica. “Les gustó mucho y nos pidieron precio por concello”, explica Gael, por lo que LocalNode podría llegar más pronto que tarde a otros municipios si finalmente se apuesta por este proyecto caldense.