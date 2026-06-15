La mayor empresa alimentaria hispana en Estados Unidos tiene su origen en Caldas

Carolina Casal, fundadora de Goya Foods, con su hermana, Ana María Cedida

Goya Foods es la mayor empresa alimentaria de propiedad hispana en Estados Unidos, la principal fuente de “auténtica” cocina latina y una marca que este año cumple 90 años de historia y que tiene su origen en Caldas de Reis. Concretamente en los nombres de Prudencio Unanue Ortiz y su mujer, la caldense, Carolina Casal.

Esta historia nace con Antonio Casal, un farmacéutico de Moraña que trabajaba en Caldas y que fue enviado a Puerto Rico, donde se casó con Ulpiana Valdés. Con ella volvió a Caldas un tiempo después y ahí tuvieron a sus cuatro hijos, entre ellos Carolina Casal. Un tiempo después, cuando Carolina tenía tan solo 11 años falleció su madre y el peso de criar a todos sus hijos sin ayuda empujó a Antonio a enviar a Carolina y a su hermana Ana María a Puerto Rico con la familia materna.

“Importaban conserva e cousas típicas españolas, pero coa Guerra Civil complícaselles e atopan en Marrocos a marca Goya”

Dada la época, muchos podrían pensar que su emigración fue, como la de muchos otros, por motivos económicos o por la búsqueda de oportunidades, pero la verdad es que la familia Casal gozaba de una buena situación económica.

Aquí, en Puerto Rico, comienza a fraguarse toda esta crónica de gloria empresarial. Carolina se casa en esta isla de Centroamérica con Prudencio Unanue y con él se inicia en el negocio de la alimentación abriendo una pequeña tienda de productos hispanos.

Auge de la marca

“Importaban moita conserva, aceituna, aceite de oliva, cousas típicas españolas, pero coa Guerra Civil complícaselles todo e atopan en Marruecos unha boa conserva de sardiña que levaba a marca Goya”, cuenta José Casal, familiar de Carolina. En ese momento, el matrimonio decide comprar la marca e instarla en Estados Unidos, concretamente en Brooklyn, bajo el nombre que hoy todos conocen, Goya Foods. “Alí creceu moitísimo porque dedicáronse case en exclusiva á comida e produtos para latinos e de iso, nese momento, había pouco”, explica.

“Antonio Casal era un home moi emprendedor e seguramente os seus fillos herdaron esa capacidade de facer crecer os negocios”

Más allá del éxito que alcanzaron con esta firma, José Casal cree que el tío abuelo de su padre, el ya nombrado Antonio Casal, tuvo mucho que ver en toda esta fama. “Antonio era un home moi emprendedor e seguramente os seus fillos -entre ellos Carolina- herdaron esa capacidade de facer crecer negocios. De feito, el ademais de farmacéutico tivera unha procesadora de gaseosas porque era moi típico nesa época que os farmacéuticos buscaran emprender noutros negocios”, cuenta Casal.

Goya Foods “segue na familia”

Aunque esta historia se remonte a los años 30, Goya Foods sigue existiendo a día de hoy. Y no solo eso, sino que sigue en manos de esta familia arousana. Al parecer tras algún que otro problema de reparto, unos primos y descendientes de Carolina y Prudencio se unieron para tomar las riendas y destituir al que, por muchos años, fue encargado de la firma alimentaria.

Pero a pesar de todo, y más allá del marco estratégico y empresarial, Goya Foods conserva hoy el apellido Casal entre sus actuales propietarios y, por ende, al municipio de Caldas de Reis en su esencia.