César, el cantero caldense que viste la Sagrada Familia y recibe la visita de León XIV

César Alberto Iglesias trabajando en la piedra Cedida

El oficio de cantero lo llevó a Barcelona hace ya 18 años, allí comenzó a trabajar en la construcción de la que ya es la iglesia católica más alta del mundo, la Sagrada Familia, y hace apenas unos días vivió en primera persona la visita del Papa León XIV y la inauguración de una torre en la que él mismo participó.

César Alberto Iglesias es natural de la parroquia de Arcos da Condesa, en Caldas de Reis. Allí comenzó el oficio como autónomo con un pequeño taller, pero tras visitar Barcelona y quedar prendado con la construcción más popular de Gaudí, César tomó la decisión de mudarse a la capital catalana para trabajar en la construcción de la Sagrada Familia. “Al principio pretendía estar seis meses o un año pero aquí sigo a día de hoy”, cuenta.

“Galicia es mi vía de escape”

Su familia aún reside en Caldas, algunos también en O Grove y en Ribeira, pero esto no es un problema porque él cada dos meses tiene claro que necesita volver a casa. “Necesito mucho ir a Galicia, es mi vía de escape, procuro ir cada dos o tres meses”, narra.

En la Sagrada Familia su misión era restaurar, ejecutar sillería y trabajar los acabados exteriores y visibles de la piedra, así como su textura. La cruz que corona ahora la nueva torre de Jesús, la que desde hace un par de días se ha convertido en la más emblemática de la edificación con sus 172,5 metros de altura, es además otra de las piezas en las que Cesar trabajó.

César pasó por una lesión que le impidió continuar en la Sagrada Familia, pero pudo volver a tiempo para vestir la cruz que corona la torre de Jesús y recibir la visita del Papa

“Pude volver para hacer la cruz y recibir la visita del Papa. Estuve en total unos seis meses vistiendo la cruz”, cuenta el caldense. Y es que el cantero sufrió una lesión hace unos años que lo obligó a alejarse de su profesión y de lo que para él es también su pasión.

Hoy se siente afortunado de haber podido volver a tiempo para vivir de cerca un momento que, reconoce, fue especialmente emotivo. “Fue muy emotivo y todo muy humano”. Y aunque la ciudad se colapsó y por momentos todo parecía “un caos”, Cesar cuenta que pudo disfrutar tanto de la liturgia que ofreció el Papa, como de la espectacular inauguración de la torre de Jesús este pasado miércoles.

Una cátedra para dos Papas

Además, también se percató de un detalle que ahora cuenta con mucha ilusión y es que la cátedra desde la que León XIV ofició la ceremonia fue también una pieza hecha por el caldense. “La hice en el año 2010 cuando Benedicto XVI visitó Barcelona. Desde entonces se encuentra en el altar de la basílica y ahora la ha vuelto a utilizar León XIV. La verdad me ha hecho mucha ilusión poder verlo”, cuenta.

César detalla también que continuará trabajando en esta construcción con otro gran proyecto que ahora se retoma. “Ahora se trabajará en la fachada de la Gloria y, aunque yo no marco los tiempos, calculo que fácilmente otros ocho o diez años harán falta”, explica. Por lo que la esencia de la cantería caldense continuará en Barcelona y en esta obra faraónica.