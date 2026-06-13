Formalizado el último contrato del paquete de emergencia para asfaltar las carreteras tras los temporales 

Trabajos de asfaltado en un tramo de la N-550 Cedida

El Subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, anuncia la formalización del que será el último contrato del paquete de obras de emergencia que el Gobierno de España impulsó para reparar los daños ocasionados por los temporales de este invierno. Esta última será una actuación valorada en más de cuatro millones de euros y servirá para actuar en distintos tramos de la Red de Carreteras de la provincia, entre ellas la N-550 o la N-550a, ambas con paso por Caldas.

En concreto, los trabajos de la carretera nacional N-550 se ejecutarán entre Caldas de Reis y O Porriño, por lo que afectarán también al municipio de Portas, entre otros.

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Esta actuación se suma a una batería de obras que, tras el invierno, han tratado de paliar el desgaste de los pavimentos y garantizar unas condiciones adecuadas de circulación. Este último contrato, de 4.455.187 euros, se suma a los 6,9 millones de euros ya adjudicados para actuar en otras tantas carreteras de la provincia.

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El subdelegado destaca por tanto el esfuerzo de recuperación y modernización y recuerda que el Gobierno de España está movilizando importantes inversiones, en concreto, más de 11,3 millones de euros para mejorar el firme de estas vías estatales, completando así el programa extraordinario de emergencia que puso en marcha para recuperar las condiciones de seguridad y circulación.