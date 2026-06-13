Caldas
Dos focos de incendio en Carracedo movilizan a las brigadas forestales
Al parecer los fuegos se declararon en Gorgullón y O Cope esta mañana, pero parecen estar ya controlados
Arde el monte en Carracedo. En torno a las 6.30 horas de esta mañana, la Policía Local de Caldas recibió un aviso sobre dos incendios que se originaron en la parroquia de Carracedo, concretamente en Gorgullón y O Cope, dos puntos muy próximos a la AP-9.
Poco después, se desplazaron hasta la zona los medios de extinción y las brigadas forestales, que trabajan desde primera hora para sofocar el fuego.
Al parecer, el olor a humo era más intenso a primera hora, pero ahora parece estar remitiendo, lo que indice que los operarios tienen las llamas bajo control.
Habrá ampliación.