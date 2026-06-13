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Caldas

Dos focos de incendio en Carracedo movilizan a las brigadas forestales 

Al parecer los fuegos se declararon en Gorgullón y O Cope esta mañana, pero parecen estar ya controlados 

Fátima Pérez
13/06/2026 11:15
Voluntarios de la agrupación de Protección Civil de A Pobra participan en las labores de extinción del incendio forestal
Labores de extinción de un incendio forestal
Chechu Río
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Arde el monte en Carracedo. En torno a las 6.30 horas de esta mañana, la Policía Local de Caldas recibió un aviso sobre dos incendios que se originaron en la parroquia de Carracedo, concretamente en Gorgullón y O Cope, dos puntos muy próximos a la AP-9.

Poco después, se desplazaron hasta la zona los medios de extinción y las brigadas forestales, que trabajan desde primera hora para sofocar el fuego.

Al parecer, el olor a humo era más intenso a primera hora, pero ahora parece estar remitiendo, lo que indice que los operarios tienen las llamas bajo control.

Habrá ampliación. 

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