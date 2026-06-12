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Caldas

Caldas traslada a la Diputación las quejas vecinales por la falta de señalización de unas obras

Denuncian que los trabajos en la EP-8002 entre el centro y San Clemente ponen en riesgo la seguridad vial

Fátima Pérez
12/06/2026 18:19
Carretera que une Caldas con la parroquia de San Clemente
D.A.
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Caldas traslada a la Diputación de Pontevedra un escrito con una petición vecinal para mejorar y reforzar la señalización y la seguridad vial en la zona afectada por las obras que la institución provincial está llevando a cabo en la carretera EP-8002, que une el núcleo urbano con la parroquia de San Clemente.

El documento recoge las demandas de un grupo de vecinos que exponen que la actuación no fue anunciada debidamente y que se comunicó con escasa antelación, y es que se trata de una obra que el ente provincial anunció de emergencia tras detectar un posible riesgo de hundimiento en la vía.

Asfaltado en mal estado

La Diputación actúa de urgencia en la vía Caldas-San Clemente tras detectar riesgo de hundimiento

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 Las personas afectadas consideran que no se planificaron las rutas alternativas y, por tanto, aseguran que los trabajos afectan al transporte escolar, ya que los autobuses que transportan al alumnado del IES Aquis Celenis tienen que utilizar una carretera alternativa muy estrecha. A todo esto se suma también el elevado número de peregrinos que agravan aún más la seguridad vial.

Piden indicar los desvíos con antelación

Por todo ello, en este escrito remitido a la Diputación se solicita indicar los desvíos de las obras con mayor antelación para prevenir riesgos.

Por su parte, el gobierno local tiene clara la importancia de actuar en la vía, pero insiste que tanto la señalización como el diseño de los itinerarios alternativos son susceptibles de mejora. “Entendemos que as peticións que fai a veciñanza son asumibles e razoables, polo que confiamos en que a Deputación sexa sensible a estas demandas”, apunta el alcalde caldense.

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