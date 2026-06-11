Las obras de Campo da Torre obligan a Caldas a buscar una ubicación alternativa para su San Xoán

Estado actual de los trabajos en Campo da Torre Mónica Ferreirós

Las obras para mejorar la movilidad peatonal en el entorno de Campo da Torre limitan la celebración de la tradicional noche de San Xoán que cada año se festeja precisamente en esta ubicación. El Concello de Caldas asegura que ya está trabajando para buscar alternativas y para mantener la celebración en esta misma zona. “Nos o que queremos é manter unha festa que sempre celebramos cos veciños dese barrio e, ainda que a mesma ubicación é inviable polas obras, buscamos alternativas na zona”, aclaró el concejal de Cultura, Manuel Fariña.

Pendientes del programa de San Xoán

En principio, la semana que viene anunciarán la ubicación definitiva así como el programa de este año que, adelantan, seguirá el mismo formato que hasta ahora pero con alguna que otra nueva propuesta. Se espera por lo tanto una gran sardiñada popular, alguna performance, grupos musicales, así como la tradicional recogida de las herbas de San Xoán las horas previas a la celebración.

Arrancan las obras en Campo da Torre Más información

En cuanto a las obras que se están ejecutando en el centro de la villa termal, para las que están destinados cerca de 600.000 euros de la Diputación y 200.000 euros de las arcas municipales, hace apenas unas semanas que entraron en el entorno de la plaza. Sin embargo, el alcalde, Jacobo Pérez, asegura que se está tratando de minimizar lo máximo posible la afectación a los vecinos y vecinas, así como a los negocios y establecimientos del lugar. “Solo está cortado uno de los vértices, el tránsito de vehículos y de peatones continúa para darle servicio a los negocios tal y como se habló con ellos”, aclaró Pérez.

La previsión, según los plazos, es que las obras finalicen a finales del próximo mes de octubre.