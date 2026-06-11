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Caldas

La banda caldense Igloo publica el segundo adelanto de su octavo disco 

La agrupación rodó el videoclip de este nuevo trabajo en el Pazo A Toxeiriña, en Moraña

Fátima Pérez
11/06/2026 13:15
El videoclip de 'La gente que quieres', en el interior del Pazo A Toxeiriña
El videoclip de 'La gente que quieres', en el interior del Pazo A Toxeiriña
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La banda caldense Igloo continúa trabajando en su octavo disco y presenta un nuevo adelanto de un trabajo que verá la luz muy pronto. Apenas un mes después del lanzamiento de 'Mi rayo de luz', el primer single de esta nueva etapa, el grupo suma ahora un segundo avance: 'La gente que quieres', una canción que ya está disponible.

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La canción, tal y como aclara la banda, aborda uno de los sentimientos más universales y difíciles de explicar: la impotencia que surge cuando vemos sufrir a las personas que más queremos. Con una letra directa y emocional, el tema reflexiona sobre la fragilidad humana, la necesidad de apoyarnos unos en otros y el valor de la presencia, por encima de cualquier solución imposible.

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Otra de las curiosidades de este tema es que el videoclip se grabó en el Pazo A Toxeiriña, en Moraña, un trabajo en el que participaron Rubén Di Groovie, Deirdre Canle, Marcos González, Chucho González y los cuatro integrantes de Igloo. 

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