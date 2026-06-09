Radio Clementina despide el curso con una gala de premios y un año repleto de éxitos

Alumnado del CEIP Plurilingüe San Clemente Cedida

La radio escolar del CEIP Plurilingüe San Clemente, Radio Clementina, puso ayer el broche final a su programación de la temporada 2025-2026 con una gala de entrega de premios en la que participaron los alumnos y alumnas del centro.

Desde el pasado mes de febrero, la emisora llevó a cabo un concurso mensual de preguntas sobre Caldas de Reis en sus programas, una iniciativa impulsada por la tutoría de sexto de Primaria en la que se plantearon cuestiones relacionadas con la historia, la geografía y la cultura del municipio. Esta gala especial que celebró ayer el centro caldense sirvió como clausura del concurso y como ocasión para hacer entrega de los premios a los participantes que acertaron las preguntas del concurso

Durante la celebración el concejal de Cultura, Manuel Fariña, ejerció de mano inocente en el sorteo de los distintos premios. Así, los ganadores recibieron un lote de merchandising del Concello de Caldas con una mochila, una bolsa térmica, una taza, varias libretas, un llavero y una semilla procedente de uno de los árboles singulares del Xardín Botánico.

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Un año de logros para Radio Clementina

Con esta gala, Radio Clementina cierra una temporada más marcada por importantes logros como el segundo puesto en los Premios José Hermida de la Cadena SER, su colaboración en un programa especial de radio de la UNED o la visita de dos docentes italianas que buscaban impulsar un proyecto similar en la región de la Toscana.

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De cara al próximo curso, tal y como apuntan desde el centro, Radio Clementina confía en seguir ampliando su programación y continuar desarrollando nuevos proyectos que consoliden la radio escolar como una herramienta educativa y de participación para toda la comunidad educativa.