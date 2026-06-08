Caldas pone en marcha su primera escuela deportiva de verano con un total de 60 plazas

Cartel de la iniciativa Concello

El Concello de Caldas pone en marcha para este verano la primera edición de su escuela deportiva con 60 plazas habilitadas, una nueva propuesta municipal con la que buscan favorecer la conciliación familiar durante las vacaciones escolares. El teniente de alcalde, Manuel Fariña, explica que la propuesta surge en sustitución de los antiguos obradoiros.

La actividad se desarrollará entre el 2 y el 31 de julio, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, y está dirigida a jóvenes nacidos entre 2010 y 2015. Ofrecerá una programación variada con múltiples deportes, además de juegos tradicionales, salidas y actividades acuáticas.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 19 de junio, estableciéndose prioridad para los niños y niñas empadronados en la localidad. Las personas interesadas puede formalizar su solicitud a través de la sede electrónica del Concello o de manera presencial en las oficinas de Cultura, Turismo, Deportes y Salud.

“Estamos ante unha proposta moi completa e o prezo para as familias é moi contido, xa que cada praza está bonificada polo Concello con arredor de 30 eruos por participantes”, explica Fariña, apuntando que “entendemos que é unha medida necesaria para apoiar ás familias”.