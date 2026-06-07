Caldas logró más de tres millones de euros de varias instituciones para la ejecución de inversiones

El alcalde caldense, Jacobo Pérez, presentó un balance económico en el pleno ordinario de la corporación municipal del jueves Cedida

El Concello de Caldas de Reis obtuvo en menos de dos años más de tres millones de euros procedentes de diferentes instituciones y que se destinarán a promover, a través de diversos proyectos, obras, actuaciones e iniciativas encaminadas a la mejora de infraestructuras, servicios básicos, contratación de personal y ayuda a las familias más desfavorecidas y vulnerables, con menos recursos, entre otros ámbitos.

Ese es el balance que realizó el alcalde caldense, Jacobo Pérez, en el transcurso del último pleno ordinario, celebrado este pasado jueves, en cuanto a tramitaciones realizadas ante la Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra y Gobierno central. Son, tal y como recalcó el primer edil caldense, “achegas que se acadaron a través de concorrencia competitiva, cumprindo con todos os requisitos”.

Además, el mandatario local incidió en la idea de que el Concello de Caldas de Reis “cumpre co equilibro orzamentario necesario para poder asumir a parte correspondente da financiación, nos casos que é necesario”, a la vez que quiso expresar su agradecimiento al trabajo realizado por los técnicos municipales.

Movilidad peatonal

Dentro de este paquete de inversiones, Pérez Gulín destacó los 700.000 euros gestionados ante la Diputación de Pontevedra para acometer el proyecto de mejora de la movilidad peatonal en San Roque y en su entorno. Agregó que dicha Administración local obtuvo 468.000 euros de la Xunta de Galicia para recuperar su taller de empleo, a través del que se contratarán con carácter temporal una veintena de personas para la realización de trabajos de puesta a punto en diferentes lugares del municipio.

Luego, dijo que están los 135.000 euros para la ampliación de espacios deportivos en As Corticeiras o los 90.000 euros para el arreglo del camino de San Martiño, en Arcos da Condesa, más 109.000 euros del programa ‘+Provincia’, y que se contemplan parte de este paquete de financiación, que se suma a los 1,4 millones de euros invertidos en la rehabilitación de la Carballeira y del Xardín Botánico, “actuación que marca un antes e un despois para un dos espazos máis emblemáticos da provincia de Pontevedra, manifestó el mandatario local.

“Traballamos para optar a liñas de axuda que están a disposición de todos os concellos, pero para os que é preciso dispor de proxectos serios, que cumpran todos os requisitos, e de estabilidade orzamentaria. En ningún caso son achegas por mala situación económica, nin nada semellante”, explicó Jacobo Pérez, quien afirmó que “estas xestións deixan patente a capacidade do goberno local para tramitar achegas independentemente da cor política de cada institución”. Y agradeció a la Subdelegación del Goberno los más de tres millones de euros que se están empleando en la mejora de las carreteras provinciales N-640 e N-550 y que están en ejecución desde hace varios meses.