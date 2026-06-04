El PP de Caldas exige las facturas de la reforma de la Carballeira para descartar posibles irregularidades en las subvenciones 

Uno de los espacios renovados de la Carballeira de Caldas Gonzalo Salgado

El grupo municipal del PP de Caldas de Reis exigirá el acceso a todo el expediente y a las facturas de la reforma de la Carballeira y del Xardín Botánico, a los que se destinaron 1,4 millones de euros de fondos europeos, para depurar posibles irregularidades en el cumplimiento de los plazos y en el acceso a las ayudas.

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Los populares recuerdan que este proyecto se remonta al año 2022, pero aseguran que el gobierno bipartito "perdeu o tempo e deixou correr os prazos" hasta que, el pasado mes de marzo, inició una tramitación exprés para tratar de finalizar la obra. Aclaran que hasta un informe de Intervención alertó de la dificultad de cumplir los plazos para justificar los fondos europeos y de la posibilidad de perder la aportación final de 250.000 euros para el Museo 24/7 o centro de visitantes.

Precisamente, los populares critican también que el gobierno local presuma de una obra terminada cuando este museo 24/7, ubicado en el auditorio, permanece cerrado y sigue en obras por el momento.

Agujero económico en las arcas municipales

Ante esta "animalada administrativa" que describe el portavoz popular, Fernando Pérez, la intención es examinar el expediente para determinar en qué situación económica queda el Concello, puesto que la pérdida de los 250.000 euros de fondos europeos sería "moi grave", ya que las arcas municipales carecen de una partida propia para sufragarlos y ello dejaría un importante agujero económico. Pérez también anunció que solicitará todas las facturas de la reforma y mejora de la Carballeira ya que, insiste, "non hai ninguén en Caldas que se crea que meteron esta cantidade tan importante -1,4 millones- nesta actuación, porque apenas se fixeron tres ou catro cousas e un pouco de limpeza".