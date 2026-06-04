El Aquis Celenis resurge como ejemplo de educación de futuro

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, visita los nuevos espacios del IES Plurilingüe Aquis Celenis de Caldas Mónica Ferreirós

Un año y medio después, las obras para rehabilitar y ampliar el IES Plurilingüe Aquis Celenis de Caldas de Reis finalizan con más de 2.000 metros cuadrados de superficie construida y una inversión de casi seis millones de euros que ahora servirán para explotar las posibilidades educativas del centro.

Al acto de inauguración, que se celebró esta mañana en el mismo centro, asistieron tanto el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, como el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y otras figuras de las administraciones provinciales y locales como el presidente de la Diputación, Luis López, o el alcalde caldense, Jacobo Pérez.

Esta obra, que se enmarca dentro del Plan de nueva arquitectura pedagógica de la Xunta de Galicia, buscaba resolver la falta de espacio del centro así como su aislamiento térmico algo que resultaba muy molesto para el alumnado y el equipo docente al estar ubicado en las proximidades del río Umia.

Dificultad técnica de la obra

Precisamente por su ubicación, la ejecución de esta obra tuvo su aquel y es que tal y como detalló la subdirectora xeral de Construcións e Equipamento, Rosa Mª Soñora Luna, la ampliación debía llevarse a cabo sobre el volumen existente y no hacia los laterales por las limitaciones que imponía Augas de Galicia. Por ello se optó por ampliar el número de plantas. También fueron necesarios los correspondientes permisos de Patrimonio al ubicarse el espacio el plena Carballeira.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, visita los nuevos espacios del IES Plurilingüe Aquis Celenis de Caldas Mónica Ferreirós

Soñora y la misma directora del centro, Rexina Ortigueira, señalaron también como una dificultad el hecho de ejecutar los trabajos con más de 400 personas -entre alumnado y profesorados- en el mismo centro durante las labores. Sin embargo, la docente responsable del Aquis Celenis aclaró que, más allá de estas molestias con las que tuvieron que lidiar, hoy el centro contaba por fin con nuevas instalaciones que “non son simplemente unha mellora material, son espazos máis confortábeis e eficaces que van favorecer a aprendizaxe de todo a comunidade educativa”.

Rueda visita las instalaciones

A su llegada al centro, Rueda fue recibido por la directora, así como otros miembros de la directiva y representantes de la Xunta que, junto a él, recorrieron el centro de arriba a abajo para conocer los nuevos espacios.

En el patio, rodeado por algunos de los estudiantes que se acercaron a curiosear la visita, el presidente autonómico aprovechó para saludar y hacerse alguna foto de familia. También se atrevió a probar la mesa de ping pong, un elemento que tal y como destacó la directora “é todo un éxito” en el instituto.

Nuevos espacios disponibles

Precisamente el patio cubierto fue uno de los lugares que se recuperó con esta reforma integral. También se habilitaron 34 nuevas aulas y espacios como la sala polivalente de Polos Creativos pensada para trabajar en proyectos de tecnología, digitalización o robótica. La biblioteca fue otra de las salas que resurgió y que ahora conecta además con el patio, para poder utilizarse durante las horas de recreo.

También se salientó la mejora del gimnasio, la flexibilidad de algunas aulas, la eficiencia energética y el aislamiento térmico, que repitieron, era uno de los principales reclamos. Se cambiaron 3.059 metros cuadrados de cubierta, 282 carpinterías, más de 1.000 luminarias por LED y más de 4.200 metros cuadrados de falsos techos acústicos.

Durante su intervención, el conselleiro de Educación subrayó de nuevo las dificultades técnicas de la obra y felicitó tanto a la empresa adjudicataria como a la propia directiva del centro por los trabajos y por la colaboración y el apoyo, respectivamente.

Centros con más de 45 años

Rodríguez recordó que Galicia es una de las pocas Comunidades Autónomas que cuenta con centros educativos “prácticamente en todos os concellos” y cifró en cerca de 1.600 los edificios de ámbito educativo con una media de 45 o 50 años de antigüedad, como era el caso del Aquis Celenis con más de 40 años desde su inauguración. “Con esta obra gáñase en confort, en habitabilidade, en espazos, pero sobre todo gáñase tamén en posibilidades educativas para o futuro”, destacó el conselleiro. Y es que la Xunta está tratando de incluir en el Aquis Celenis la opción de Formación Profesional, una propuesta que ya está sobre la mesa y que probablemente vea la luz durante el próximo curso.

Así, el centro caldense inaugura hoy una nueva etapa como referente de “ensino público eficiente y de futuro”.