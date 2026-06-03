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Caldas 

Caldas ya puede solicitar permiso para encender hogueras de San Xoán en parcelas privadas 

Desde el Concello piden responsabilidad y recuerdan las medidas de precaución que deben seguir los vecinos y vecinas para disfrutar de la tradición de las cacharelas

Fátima Pérez
03/06/2026 12:22
Una hoguera de San Xoán en una playa de la comarca
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Hasta el próximo 19 de junio. Ese será el plazo que tendrán los vecinos y vecinos de Caldas para comunicar al Concello sus peticiones para encender hogueras de San Xoán en parcelas privadas. El listado de cacharelas autorizadas se publicará, como muy tarde, el 23 de junio a las 15:00 horas. 

El permiso se podrá solicitar a través da Sede Electrónica municipal o en el Registro del Concello, de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 14:00 horas. 

El Concello pide "responsabilidade"

Desde la administración local piden ante todo "responsabilidade" para disfrutar y celebrar una tradición sin incidencias. Por todo ello, recuerdan que las hogueras solo podrán permanecer encendidas entre las 20:00 y las 3:30 horas y deberán situarse a una distancia segura de viviendas, vehículos, mobiliario urbano, zonas de vegetación o tendidos eléctricos. Tampoco estará permitido quemar materiales como plásticos, neumáticos, aerosoles o similares. 

El Concello también solicita que las personas organizadoras dispongan de medios para apagar los fuegos y que se aseguren de que estos queden completamente extinguidos antes de abandonar el lugar. 

En el caso de que las previsiones meteorológicas adviertan de vientos fuertes no se podrán encender las cacharelas.

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