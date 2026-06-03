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Caldas

Caldas abre inscripciones para reservar plaza el próximo curso en la Escola Municipal de Música

Fátima Pérez
03/06/2026 07:29
La Banda de Música de Caldas de Reis
La Banda de Música de Caldas de Reis
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Caldas abre inscripciones hasta el próximo 20 de junio para reservar curso en la Escola Municipal de Música de cara al 2026/2027. Como en ediciones anteriores, se habilitarán 175 plazas repartidas en diferentes modalidades e instrumentos.

En lo que respecta a la oferta, desde el Concello recuerdan que la escuela ofrece clases tanto de percusión, como viento y metal, lenguaje musical o música de cámara bajo la jefatura de estudios de Milagros Valiño. Para inscribirse es necesario presentar el formulario cubierto en el registro del Concello y, en cuanto a requisitos, la edad mínima para niños será de cuatro años y tendrá preferencia el alumnado que renueve la matrícula.

La Banda Municipal de Música de Caldas en concierto

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El teniente de alcalde, Manuel Fariña, destaca además la gran relación de la villa con la música, poniendo como ejemplo el papel que ocupa la Banda de Música de Caldas.

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