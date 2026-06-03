Caldas abre inscripciones para reservar plaza el próximo curso en la Escola Municipal de Música

La Banda de Música de Caldas de Reis Cedida

Caldas abre inscripciones hasta el próximo 20 de junio para reservar curso en la Escola Municipal de Música de cara al 2026/2027. Como en ediciones anteriores, se habilitarán 175 plazas repartidas en diferentes modalidades e instrumentos.

En lo que respecta a la oferta, desde el Concello recuerdan que la escuela ofrece clases tanto de percusión, como viento y metal, lenguaje musical o música de cámara bajo la jefatura de estudios de Milagros Valiño. Para inscribirse es necesario presentar el formulario cubierto en el registro del Concello y, en cuanto a requisitos, la edad mínima para niños será de cuatro años y tendrá preferencia el alumnado que renueve la matrícula.

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El teniente de alcalde, Manuel Fariña, destaca además la gran relación de la villa con la música, poniendo como ejemplo el papel que ocupa la Banda de Música de Caldas.