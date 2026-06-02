Las obras de las N-640 llegan a las calles Pedro Mateo Sagasta y Juan Fuentes Echeverría

El alcalde supervisó los trabajos de la N-640 en su llegada al casco urbano Cedida

Las obras de asfaltado de la carretera N-640 que comenzaron hace dos meses en Caldas llegan al casco urbano con alteraciones en la avenida Pedro Mateo Sagasta y la calle Juan Fuentes Echeverría. Estas actuaciones para mejorar el estado del firme se están desarrollando en horario nocturno -entre las 22:00 y las 8:00 horas- para limitar al máximo la afectación al tráfico rodado.

El alcalde, Jacobo Pérez Gulín, visitó las obras esta misma semana y recordó que para facilitar la labor de los operarios, el Concello restringió los estacionamientos en las zonas afectadas, avisando con antelación a los vecinos. “Somos conscientes das molestias puntuais que poden suscitar estes traballos e, por iso, estamos moi agradecidos pola comprensión da xente. Os veciños e veciñas de Caldas de Reis son conscientes da importancia desta actuación”, apuntó el regidor.

Las obras en la N-640 implican cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento en el centro Más información

Pérez destacó también el “bo ritmo” de los trabajos, ya que esta actuación, impulsada con 2,2 millones de euros por la Subdelegación del Gobierno, arrancó en San Andrés después de la Semana Santa y cuenta con un plazo de ejecución de diez meses para llegar hasta Saiar. “É unha obra pola que tivemos que agardar un pouco, pero pagou a pena, dada a súa importancia, xa que imos contar cun firme completamente renovado ao longo de máis de 9 quilómetros de extensión”, recordó.

Losada visita la primera de las cuatro obras de asfaltado que se ejecutarán en Caldas Más información

El regidor caldense recordó también los trabajos de mejora que se están llevando a cabo en la carretera N-550 y que dice, “xa son apreciables” en lugares como Carracedo.