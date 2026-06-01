Fariña destaca la gran “expectación” que generó el Botánico

Inauguración del Xardín Botánico y la Carballeira Gonzalo Salgado

“O reformado Botánico de Caldas está a xerar grande expectación”. Esto es lo que asegura el Concello tras inaugurar el pasado viernes el entorno y recibir a cientos de personas el sábado en una jornada de puertas abiertas con actividades para todos los públicos. El teniente de alcalde, Manuel Fariña, manifestó su satisfacción por la respuesta de los vecinos y las vecinas ante el nuevo “Xardín de Galicia, un lugar que forma parte da identidade da vila de Caldas e que está concibido para vivir, convivir e gozar”.

Fariña puso en valor además el amplio programa de actividades organizado por el Concello, que permitió conocer los nuevos espacios del Botánico y de la Carballeira a través de visitas guiadas, charlas informativas, propuestas familiares y un espectáculo nocturno de videomapping que, desde ahora, cada noche cubrirá el paseo dos Plátanos de naturaleza y luces. “As persoas que o presenciaron chamoulles moito a atención: hai proxeccións no chan e nas copas das árbores, xerando un discurso moi interesante ao tempo que respectuoso coa contorna”, destacó el nacionalista.

"Catro veces máis asistentes"

En cuanto a la afluencia, superó “ampliamente” las expectativas iniciales. “Tivemos case catro veces máis asistentes dos previstos inicialmente, o que nos obrigou a reorganizar os grupos para dar resposta”, señaló.

A lo largo del sábado se celebraron tres charlas informativas sobre los trabajos y la presentación de los nuevos espacios, así como tres rondas de visitas guiadas en las que se explicó su importancia social, económica, festiva y ambiental para la villa.

La actividad familiar incluyó una yincana con búsqueda del tesoro y juegos de trivial relacionados con el patrimonio natural del espacio, mientras que la programación cultural se completó con la actuación de la Banda de Música de Caldas de Reis en el Parque dos Choróns.