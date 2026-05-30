El caldense que regía ‘O Muíño de Valerio’ se jubila tras 40 años dedicados a la hostelería

El caldense José Luis Senín Cedida

José Luis Senín es de San Andrés de César, en Caldas, y durante años llevó las riendas de uno de los restaurantes más populares de la zona, ‘O Muíño de Valerio’, ubicado en el entorno de las Fervenzas de Barosa, en Barro. Hoy se jubila después de 40 años dedicado a la hostelería, a las fiestas populares y a la gastronomía tradicional.

Fue en 1981 cuando puso en marcha un bar ambulante en las fiestas populares, algo que hoy parece normal, pero entonces no lo era. Poco a poco los concellos empezaron a llamarlo para organizar comidas populares y celebraciones para mayores. El nombre de Senín comenzaba a sonar ya por todas partes.

Nace ‘O Muiño de Valerio’

En el año 2000 decidió que necesitaba un sitio más tranquilo para trabajar y, como caído del cielo, ‘O Muiño de Valerio’ salió a concurso. Senín asegura que muchos lo veían como una ruina perdida en medio de la naturaleza, un lugar abandonado, lleno de maleza y prácticamente muerto, pero él vio otra cosa.

El Muiño de Valerio se transformó. Allí José Luis se especializó en el pulpo y los asados. Se celebraron bodas, comuniones, reuniones familiares y mucho más. “Por aquí pasou todo o mundo”, asegura Senín quien ahora lamenta que su hija no continúe con el negocio y entregue las llaves al Concello. Eso sí, lo hace, según dice, con la tranquilidad de quien deja algo construido y con una petición: “Que coiden o lugar, que non deixen morrer o muiño, que sigan alimentando aos patos e ás ocas e que non permitan que o abandono volva gañar a batalla” de un lugar que pasará al recuerdo de cientos de vecinos de la comarca.