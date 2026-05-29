El Xardín Botánico y la Carballeira florecen para revalorizar Caldas de Reis

Carballeira de Caldas de Reis Gonzalo Salgado

“O xardín de Galicia”, así bautizaron ayer al renovado pulmón verde de Caldas de Reis compuesto por la clásica Carballeira y el Xardín Botánico que permite descubrir más de 400 especies arbóreas procedentes de los cinco continentes.

“Respirade e collede aire, porque se algo caracteriza este espazo son os seus olores e a grandeza desde Botónico”, arrancó el teniente de alcalde, Manuel Fariña. Y es que después de activar la maquinaria para iniciar este proyecto en diciembre de 2024, un año y medio después puede ver la luz un espacio que el Concello recuperó “para todos os veciños de Caldas”.

Tal y como recordó el concejal nacionalista la propuesta dio sus primeros pasos tras solicitarse la subvención del 2% Cultural, pensada para actuaciones que tengan por objeto la rehabilitación, restauración o puesta en valor de un Bien de Interés Cultural (BIC) como es la Carballeira caldense, “a única de Galicia declarada como BIC”, recordaba Fariña en su discurso. Posteriormente el gobierno local quiso ir más allá hasta lograr los 1.452.000 euros de los fondos Next Generation de la UE que financiaron la obra a través del Ministerio de Industria.

El peregrino que a principios de los años 2000 cedió Xoán Manoel Domato ‘Chicho’ Gonzalo Salgado

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, que también asistió a la inauguración de este “xardín de Galicia”, destacó el papel del gobierno caldense en su empeño por sacar adelante este propósito y obtener para ello una inversión que solo lograron dos concellos de la provincia. “Eu lembro cando era estudante e baixaba de Santiago. Pasaba por aquí e veía un xardín, pero non tiña conciencia nin da dimensión, nin da importancia”, narraba Losada, quien también elogió el papel del anterior alcalde caldense, Juan Manuel Rey, por su “empuxe neste tema e noutros moitos”.

Recuperar patrimonio

Por su parte, el actual regidor, Jacobo Pérez, destacó la capacidad que está demostrando el Concello al modernizarse “sen perder a esencia”. Pérez recordó que son muchos los municipios que pierden su patrimonio cuando piensan que lo que es de todos “non é responsabilidade de ninguén” y lamentó, en el caso de Caldas, la pérdida de la Torre de Doña Urraca, “un símbolo que xa non lle podemos devolver ás xeracións que veñen detrás porque, durante demasiado tempo, faltou conciencia, protección e compromiso”. Pérez recordó entonces que lo que se hace ahora es precisamente todo lo contraria, “recuperar, protexer e dignificar o que somos”.

Homenaje a Francisco Alcarraz

Tras la presentación institucional, se dio paso a una visita guiada por el Xardín Botánico y la Carballeira que arrancó con el descubrimiento de la escultura en honor a Francisco Alcarraz, el agrónomo que diseñó el jardín en el año 1884. La pieza escultórica está compuesta por tres piezas, pero un total de cuatro elementos. Y es que el escultor quiso representar la evolución de Alcarraz brotando de la tierra hasta alzarse como un árbol. De ahí que se puedan ver tres representaciones en piedra del agrónomo con su cabeza orientada hacia el árbol en el que se transforma.

La Carballeira tendrá una escultura de Francisco Alcarraz, el agrónomo que diseñó el jardín Más información

Elementos destacados

Durante la visita también se destacaron otros elementos como la figura del peregrino que a principios de los años 2000 cedió Xoán Manoel Domato ‘Chicho’ y que lleva años instalada en el Xardín caldense; la placa en recuerdo a Francisco José de Caldas, personaje que motivó el hermanamiento con el municipio colombiano de Villamaría, localizado en el departamento de Caldas (Colombia); las camelias Caldas, una especie propia del municipio que no solo está presente en el Xardín, sino también en el logotipo que ahora representa a todo este entorno natural; y la Casa da Báscula, situada en el centro de la Carballeira, un espacio donde, tras su limpieza, se topó esa antigua báscula que se empleaba para el pesaje del ganado.

Concertos do Botánico

La visita finalizó en el escenario que, próximamente, acogerá los conocidos como “concertos do Botánico”, una serie de citas culturales que buscan seguir potenciando el plano cultural de la villa pero hacerlo en un entorno único. Allí mismo, frente al escenario, se encuentra el paseo que conecta con la Ruta da Auga en dirección a la Fervenza de Segade, un pequeño sendero compuesto ahora por ruedas de molinos unidas para formar una senda paralela al río.

Más de 400 especies de los cinco continentes conforman el Xardín Botánico y la Carballeira

Fariña aprovechó también su intervención para agradecer el papel de todas las empresas implicadas en el proyecto, de los representantes de los centro educativos que tendrán una labor de difusión clave entre las nuevas generaciones y de Pedro Calaza, decano del Colexio De Enxeñería Agrónoma de Galicia y el responsable de dirigir las obras en la Carballeira. El teniente de alcalde destacó también el trabajo del artista Pablo Loyola por su mural en la parte posterior de la biblioteca, una fachada que conecta directamente con el Xardín Botánico y en la que se pueden encontrar algunos de los elementos protagonistas del espacio natural, como los árboles singulares o las camelias.

Pero más allá de todas las labores que se llevaron a cabo en este jardín urbano, que cuenta ahora con 74 nuevos carballos, todo se complementará con un espacio pensado para contextualizar todo este entorno: el Museo Aberto 24/7 o Centro de Visitantes. Este permanecerá abierto las 24 horas del día y el acceso será automático a través de un código QR. Una vez dentro ofrecerá una experiencia interpretativa e inmersiva de vanguardia que combina realidad aumentada e inteligencia artificial.

Inauguración por todo lo alto

Hoy serán los vecinos y las vecinas de Caldas quienes puedan descubrir de primera mano todo lo que esconde este renovado entorno natural y lo harán desde las 20:00 horas con un concierto de la Banda de Música de Caldas en el Parque dos Choróns -uno de los espacios que componen el lugar-. Posteriormente, a las 22:00 horas se proyectará el primer espectáculo de videomapping en el Paseo dos Plátanos, otra de las novedades que ofrece este proyecto y que permite disfrutar de la experiencia, no solo durante el día, sino también cuando caiga el sol. Estas proyecciones se verán todas las noches y el horario se adaptará en función de las horas de luz.

La iluminación de la Carballeira permitirá realizar visitas nocturnas Más información

Así, con esta inauguración, el Concello caldense pone el broche de oro a su obra más ambiciosa del mandato revalorizando un recurso “turístico de primeiro nivel” como es este BIC y explotando un recurso propio y característico de Caldas de Reis. Ahora, el gobierno local solo pide respeto y protección para salvaguardar “unha Carballeira que hoxe volve florecer”.