El PP de Caldas revela que la Diputación y la Xunta transfirieron 1,6 millones al Concello

Casa do Concello de Caldas Gonzalo Salgado

El grupo municipal del PP de Caldas revela que la Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia transfirieron –mediante diversos movimientos– hasta 1,63 millones de euros al Concello para “salvar os investimentos e o gasto corrente no que resta do presente ano”, exponen.

Para los populares esta situación supone un “rescate en toda regla” ante la falta de fondos del Concello, y que permitirá atender las necesidades de los caldenses a la hora de ejecutar obras, celebrar actividades y reforzar servicios municipales.

Asimismo, señalan el anuncio por parte del alcalde, Jacobo Pérez, sobre la renovación integral del camino de San Martiño como un proyecto que se realiza con recursos municipales, afirmando que “se trata dunha actuación na parte superior do camiño, para nada é integral” y además que “vaise facer con fondos da Deputación de Pontevedra, non municipais, algo que omite mencionar”.

Desde el PP lamentan que el Concello “leve tres anos sen ser capaz de impulsar o municipio e liderar o desenvolvemento necesario malia as contías históricas e as achegas millonarias que lle están a facilitar a Deputación e Xunta”, concluyen.