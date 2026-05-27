Carracedo Fala reparte 150 libros en gallego entre los CRA del municipio

Los libros cedidos a los centros educativos Cedida

La asociación cultural Carracedo Fala reparte un total de 150 libros, en lotes, entre las escuelas del Centro Rural Agrupado de Caldas, como parte de su campaña de promoción del gallego.

Bajo el lema “O galego vive en ti” y con su mascota, Landriña, como hilo conductor, la asociación conmemora el mes das Letras con esta donación, además de repartir adhesivos y dibujos con su mascota y el lema de la campaña. “Está nas nosas mans facer que o galego siga existindo nas xeracións máis novas”, apuntan.

También, la entidad tiene pendiente su última actividad para este mes: los “Seráns de teatro”, siendo la primera sesión el día 31, a las 19 horas, en el patio junto al Centro Social do Gorgullón.