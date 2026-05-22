Piden ocho y siete años de prisión tras incautar más de un kilo de cocaína en Caldas

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Fiscalía pide ocho y siete años de prisión para un hombre y una mujer a los que se les incautó en la parroquia de Godos, en Caldas, más de un kilo de cocaína. Fue durante un control policial en enero del año 2024. Los ahora acusados circulaban por la carretera nacional N-640 cuando se toparon con los agentes de la Guardia Civil de Vilagarcía y trataron de darse a la fuga frenando bruscamente y realizando un cambio de sentido.

El cuerpo de seguridad los siguió y logró detenerlos poco después es una pista sin salida junto al Hotel Ciprés, en Caldas, donde también localizaron los 1,0027 kilogramos de cocaína con un grado de riqueza del 79,31% escondidos bajo una tubería de desagüe y envueltos en film transparente. A los detenidos se les incautaron también 460 euros en efectivo y teléfonos utilizados presuntamente para facilitar la venta y distribución de estas sustancias estupefacientes.

Ambos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Caldas de Reis por un delito contra la salud pública agravado -en el caso del hombre- por reincidencia, ya que contaba con antecedentes penales por este mismo delito en el año 2022.

La pena

Por todo ello se solicita la apertura de juicio oral y se pide para los acusados ocho y siete años de prisión, así como multas proporcionales de 125.500 euros para el hombre y 105.500 euros para la mujer y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena principal.

Está previsto que el próximo jueves 28 de mayo, a las 9:45 horas, se celebre una audiencia preliminar en la Audiencia Provincial de Pontevedra para determinar las condiciones de este caso.