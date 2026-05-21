La Carballeira tendrá una escultura de Francisco Alcarraz, el agrónomo que diseñó el jardín 

La Carballeira de Caldas de Reis Gonzalo Salgado

La Carballeira de Caldas ya tiene fecha para su inauguración institucional, en la que se prevé descubrir una nueva escultura que formará parte de los elementos decorativos del jardín y que pretende ser un homenaje al diseñador original del entorno, el ingeniero agrónomo y director de la Escuela Provincial de Agricultura de Pontevedra, Francisco Alcarraz.

Así, el Concello celebrará el próximo viernes 29 de mayo un acto pensado para presentar el nuevo espacio a las autoridades, representantes institucionales y técnicos, entre otros asistentes. Será a las 10:30 horas y arrancará con un discurso para contextualizar la magnitud del proyecto, su financiación y su impacto en el territorio.

Posteriormente, se descubrirá la nueva escultura en honor a Francisco Alcarraz quien, según recoge el Archivo Municipal, elaboró el proyecto para crear un jardín de estilo paisajista con matices geométricos en el año 1884. Después, se realizará una visita institucional guiada por el Jardín Botánico y la Carballeira.

El teniente de alcalde, Manuel Fariña, adelanta que “haberá varios actos de apertura tamén para o público local”. La idea para esta otra jornada es organizar algo “máis festivo”, aclara, pero no se sabrá más hasta la próxima semana.

Fin a una obra faraónica

Con estos actos, el Concello cerrará uno de los grandes capítulo de esta legislatura, ya que la restauración de la Carballeira y la creación del Museo Aberto 24/7 se posicionaba como una de las actuaciones faraónicas del gobierno local.

El proyecto contó con una subvención de 1,4 millones de euros de los fondos Next Generation de la UE, una ayuda que se repartió en ocho epígrafes: la restauración integral del BIC; el diseño del proyecto turístico con musealización; la monitorización del BIC para controlar su salud natural; la apertura de un centro de visitantes; el diseño de un plan de enriquecimiento de la visita desde el ámbito exterior; la instalación de paneles fotovoltaicos para hacer más sostenible el espacio y la implantación de un sistema de gestión, además de poner en marcha iniciativas de acción social.

En lo que respecta al proyecto del Museo Aberto 24/7 el gobierno ya adelantó que su inauguración será posterior a la de la Carballeira, pero la previsión también es organizar un acto para presentar el espacio.