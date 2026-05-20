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Caldas

El Concello abre mañana el plazo de inscripción al 'Ludocaldas' con 200 plazas para el mes de julio y 100 para agosto

Las reservas podrán realizarse hasta el próximo 4 de junio

Fátima Pérez
20/05/2026 17:00
Una actividad en la ludoteca de verano en Caldas
Una actividad en la ludoteca de verano en Caldas
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Caldas abrirá mañana el plazo para realizar las inscripciones en una nueva edición de ‘Ludocaldas’, la ludoteca de verano que la administración local pone en marcha para facilitar la conciliación entre las familias de la villa durante la temporada estival. Las reservas podrán realizarse hasta el próximo 4 de junio tanto de forma presencial en el Registro Municipal como por vía telemática, a través de la Sede Electrónica y en total se ofertarán 200 plazas para el mes de julio y 100 para agosto.

‘Ludocaldas’, dirigido a niños y niñas de 3 a 12 años, se desarrollará en las instalaciones del CPI Alfonso VII, en horario de 8:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes. Además, este año también se incluye la opción de Plan Madruga, a partir de las 7:30, con diferentes tarifas en función del período contratado o de si incluye o no desayuno.

En el caso de la ludoteca, los precios son de 65 euros mensuales (con descuentos para familias numerosas o con dos o más niños o niñas inscritos por familia) y 45 euros por medio mes.

La concejala de Igualdad, Rocío Ferro, explica que el programa incluirá salidas para realizar actividades en lugares de interés de la villa, como A Tafona, A Carballeira o A Prazuela, de modo que e “os nenos e nenas se familiaricen e coñezan de primeira man emprazamentos emblemáticos de Caldas de Reis”, explica.

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