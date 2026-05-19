La estatua de Alfonso VII se alzará en Caldas en el mes de septiembre

Presentación de la campaña de crowdfunding para financiar la construcción de una estatua histórica D.A.

La Asociación Terra Calda clama a la colaboración vecinal para participar en una campaña de crowdfunding que financie la instalación de una gran estatua -de 1,90 metros superpuesta sobre un pedestal- en honor al Rey que da nombre a Caldas, Alfonso VII. El coste de esta propuesta será de unos 9.000 euros sumando la construcción de la figura de granito, el traslado de la misma, la infraestructura, así como la impresión de láminas y panfletos publicitarios, entre otros gastos.

El plazo para participar en la campaña comenzará este jueves, 21 de mayo, y estará activo hasta el 30 de junio

Este proyecto se dio a conocer el pasado mes de marzo durante un ciclo de conferencias sobre el 900 aniversario de la coronación de este personaje histórico. “Tiñamos claro que había que facer algo para revitalizar esta figura”, explica uno de los miembros de Terra Calda, Miguel Fariña. Es por esto que ahora, a través de la plataforma Verkami, lanzan esta campaña de recaudación de fondos cuyo objetivo, más allá de obtener la financiación, es vincular también a los vecinos de Caldas con una figura que lucirá en la villa y que busca ser un sello de identidad de la misma.

En cuanto al plazo para participar, la campaña comenzará este jueves, 21 de mayo, y estará activa hasta el 30 de junio.

La talla de Alfonso VII podría ubicarse frente a la residencia La ubicación para instalar la estatua de Alfonso VII aún no está decidida pero dentro de las propuestas que se barajan la más apropiada parece ser ante la Residencia de Ancianos. Otra de las propuestas que se valoró fue el entorno de la Iglesia, pero desde el Concello temen que pueda haber problemas con Patrimonio. En todo caso, tiene claro que la decisión será de la Asociación Terra Calda.

Proceso de construcción

La estatua se encuentra ya en proceso de construcción en manos de un cantero caldense de la parroquia de San Andrés, Javier Touceda, y la previsión es poder instalarla en la villa a mediados de septiembre. “Creemos que en xullo e agosto iba a deslucir porque hai moita xente fora, e en septembro, pola contra, será una data na que baixa o peregrinaxe para poder organizar un acto con calma e da importancia que ten”, explica el alcalde, Jacobo Pérez

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Para incentivar la participación al crowdfunding la asociación venderá en esta misma página láminas conmemorativas exclusivas con la imagen del Rey. Habrá distintas opciones y precios que van desde los 100 euros hasta los 25, en el caso de la opción más económica.

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Aunque el objetivo de Terra Calda es alcanzar esos 9.000 euros, el Concello manifestó su apoyo a esta iniciativa y se comprometió en correr con los gastos oportunos si fuese necesario. “Temos que saber de onde vimos para saber a onde vamos. Se un Concello como o de Caldas, non honra a quen lle deu nome, tanto Alfonso VII como Doña Urraca, pois algo nos faltaría”, sentencia el regidor.