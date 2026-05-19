El Concello renueva su convenio con Amicos para mantener su servicio de orientación laboral

Convenio entre Caldas y Amicos Cedida

El Concello de Caldas y Amicos renuevan su convenio de colaboración para dar continuidad al servicio de orientación laboral especializado que la entidad desarrolla en el municipio y reforzar el trabajo conjunto en proyectos sociales y medioambientales.

Gracias a esta renovación, el Concello continuará cediendo un espacio municipal a Amicos para prestar atención a personas con discapacidad.

Durante el último año, este servicio permitió atender a más de 50 personas en Caldas, ofreciendo apoyo especializado e itinerarios adaptados a las necesidades de cada participante.