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Caldas

El Concello renueva su convenio con Amicos para mantener su servicio de orientación laboral

Fátima Pérez
19/05/2026 21:13
Convenio entre Caldas y Amicos
Convenio entre Caldas y Amicos
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El Concello de Caldas y Amicos renuevan su convenio de colaboración para dar continuidad al servicio de orientación laboral especializado que la entidad desarrolla en el municipio y reforzar el trabajo conjunto en proyectos sociales y medioambientales. 

Gracias a esta renovación, el Concello continuará cediendo un espacio municipal a Amicos para prestar atención a personas con discapacidad.

Durante el último año, este servicio permitió atender a más de 50 personas en Caldas, ofreciendo apoyo especializado e itinerarios adaptados a las necesidades de cada participante.

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