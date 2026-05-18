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Caldas

Caldas renovará el servicio de control de plagas con un nuevo contrato de hasta cuatro años

La empresa actuará en dependencias municipales y en la Red de Saneamiento del casco urbano

Fátima Pérez
18/05/2026 20:00
Un operario realizando labores de desinfección
Un operario realizando labores de desinfección
Mónica Ferreirós
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El Concello de Caldas renovará su servicio de control de plagas y desinfección pensado para eliminar insectos, ratas y microorganismos en los espacios municipales tales como la Casa do Concello, biblioteca, auditorio, pabellón, centros sociales, entre otros. Lo hace tras caducar el anterior servicio y con el objetivo de renovar ahora este contrato por un periodo de dos años prorrogable hasta cuatro años.

En los pliegos de la licitación se establecen dos aspectos clave, en primer lugar la lucha antivectorial en la que se contempla la desratización, desinsectación y desinfección de diversas instalaciones y dependencias vinculadas a la prestación de servicios municipales, mientras que por otro lado se busca también  el control y tratamiento de desratización en la Red de Saneamiento del casco urbano del municipio caldense.

En cuanto al proceso, se adjudicará a una única empresa ambas funciones, sin división de lotes, dada la necesidad de coordinación operativa y la optimización de los recursos a la hora de ofrecer el servicio.

El presupuesto estimado del contrato es de 17.278 euros por año, alcanzado por lo tanto un valor total para los cuatro años de servicio de cerca de 70.000 euros.

Las empresas interesadas en optar a este servicio municipal tendrán de plazo hasta el próximo 28 de mayo para presentar las ofertas. 

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