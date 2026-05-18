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Ulla-Umia

Augas inicia labores de mantenimiento fluvial en el entorno del embalse de A Baxe

La previsión es que los trabajos se prolonguen durante algo más de un mes y den respuesta a la conservación de zonas que no son responsabilidad municipal

Fátima Pérez
18/05/2026 22:31
Trabajos de conservación en el entorno del embalse de A Baxe
Trabajos de conservación en el entorno del embalse de A Baxe
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Augas de Galicia ejecuta labores de conservación y mantenimiento fluvial en el entorno del embalse de A Baxe, en los municipios de Caldas, Cuntis y Moraña. El objetivo del organismo autonómico es retirar árboles caídos y desbrozar tanto las franjas de protección como la vegetación de los caminos del entorno.

La previsión es que los trabajos se prolonguen durante algo más de un mes, por lo que podrían estar listos a finales de junio. Así, Augas, cumplirá la normativa de gestión de biomasa en el espacio y eliminará posibles especies invasoras en las zonas con presencia de arbolado autóctono.

Concretamente, los trabajos se están llevando a cabo en las parroquias de Santo André de César, en Caldas; Santa María de Troáns, en Cuntis; San Martiño de Laxe y San Salvador de Saiáns, en Moraña. En total, se actuará por lo tanto sobre 8,8 kilómetros de caminos de titularidad de la Xunta y sobre cerca de 8,8 hectáreas de superficie arbolada en el caso de las franjas de biomasa.

El objetivo de este tipo de trabajos es mejorar los cauces fluviales actuando en las áreas en las que la Xunta tiene competencias, fuera de los tramos fluviales que son responsabilidad municipal. 

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