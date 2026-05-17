El PPdeG critica la “deixadez” del gobierno de Caldas y exige avances en el centro de salud

Visita de los diputados del PP a los terrenos del centro de salud Cedida

El PPdeG acusa al Concello de Caldas de bloquear la construcción del nuevo centro de salud al no facilitar los terrenos casi quince meses después de la firma del convenio entre el conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, y el alcalde caldense, Jacobo Pérez.

“Non pode ser que a forte aposta e o decidido compromiso da Xunta de dotar a Caldas dun centro de saúde de primeiro nivel, que cuadriplicará a súa superficie ata os 2.800 metros cadrados grazas a un investimento de 7,2 millóns de euros, estea paralizado hai máis dun ano e sen visos de que o tema se vaia solucionar a curto prazo pola deixadez do goberno local”, criticaron los diputados autonómicos Manuel Santos y Raúl Santamaría, quienes además instaron al ejecutivo municipal a actuar de inmediato.

Los parlamentarios lamentaron que la paralización de esta inversión esté perjudicando directamente a la atención sanitaria de Caldas, ya que el nuevo centro de salud contará con doce consultas de adultos, cinco de pediatría y tres de Punto de Atención Continuada (PAC), e incorporará nuevas prestaciones, como una dependencia farmacéutica o Trabajo Social.