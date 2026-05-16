Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

A Festa da Lingua foi o plato forte da programación cultural das Letras Galegas en Caldas

Preto de 1.200 escolares de nove centros da comarca do Umia participaron nunha xornada na que o galego foi protagonista 

Fátima Pérez
16/05/2026 21:08
A Tafona repleta de alumnado da comarca
A Tafona repleta de alumnado da comarca
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

As Letras Galegas tiveron cabida nestes días por toda a comarca e en Caldas a Festa da Lingua foi exemplo disto. A Tafona encheuse onte desde as 10:30 horas con 1.200 escolares de educación primaria, secundaria e bacharelato de nove centros da comarca do Umia.

Alí o obxectivo era cantar, tocar instrumentos, facer monólogos, recitar poesía e microtextos, pero todo en galego e arredor dunha palabra seleccionada pola Coordinadora Comarcal Terras do Umia: ‘bico’. A xornada contou ademais coa presenza do secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, así como outros representantes municipais de Portas, Moraña e Caldas de Reis.

Cristina Vázquez en la Biblioteca Pública Municipal de Caldas Manuel Martínez Ferro

Cristina Vázquez | “Eu atopei familias que non queren que os seus fillos lean en galego”

Más información

Premio Xan Constenla

Durante o acto fíxose entrega do Premio Xan Constenla a Cris Vázquez, coñecida monologuista e bibliotecaria de Caldas, polo seu labor de dinamización cultural e lingüística. O grupo galego The Rapants puxo o broche final á celebración dunha nova edición da Festa da Lingua. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620