Caldas pide que se cumpla la normativa en gestión de biomasa para frenar incendios

La normativa señala solo a determinadas especies de árboles Cedida

El Concello de Caldas pide prudencia para prevenir incendios y recuerda a la vecindad que el plazo para cumplir con la obligación de realizar los trabajos de gestión de biomasa finalizará el próximo 31 de mayo. Estas labores deberán estar hechas antes de que comience junio o, de lo contrario, las personas propietarias se expondrán a sanciones que pueden llegar a los 900 euros por hectárea sin tratar. La normativa incide en la no presencia de árboles de determinadas especies y el Concello estima que son más de 20.000 las parcelas afectadas por esta disposición.

Tal y como señala la administración local, en las redes secundarias de faja de gestión de biomasa, la limpieza y puesta a punto de las parcelas deberán extenderse en una franja de 50 metros perimetral al suelo urbano, de núcleo rural y urbanizable, alrededor de edificaciones destinadas a personas, viviendas aisladas, urbanizaciones, depósitos de basura, campings, gasolineras y parques e instalaciones industriales que se sitúen a menos de 400 metros del monte y alrededor de las edificaciones aisladas destinadas a personas en suelo rústico emplazadas a más de 400 metros del monte.

Por lo general, en la misma franja de 50 metros no podrá haber especies arbóreas como pino gallego, pino silvestre, pino de Monterrey, pino de Oregón, mimosa, acacia negra, eucalipto, queiruga, carqueixa, xesta, carpaza, xesta-piorno, helecho, zarza o tojo.

El hecho de no cumplir con estas obligaciones puede conllevar la imposición de multas de hasta 900 euros por hectárea sin tratar, con un mínimo de 100 euros, hasta la correcta ejecución de los trabajos. Además, esas sanciones pueden ser reiterables cada tres meses.