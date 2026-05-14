Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

Caldas pide que se cumpla la normativa en gestión de biomasa para frenar incendios

Los propietarios de las más de 20.000 las parcelas afectadas podrán realizar los trabajos hasta el 31 de mayo

Fátima Pérez
14/05/2026 21:15
La normativa señala solo a determinadas especies de árboles
La normativa señala solo a determinadas especies de árboles
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El Concello de Caldas pide prudencia para prevenir incendios y recuerda a la vecindad que el plazo para cumplir con la obligación de realizar los trabajos de gestión de biomasa finalizará el próximo 31 de mayo. Estas labores deberán estar hechas antes de que comience junio o, de lo contrario, las personas propietarias se expondrán a sanciones que pueden llegar a los 900 euros por hectárea sin tratar. La normativa incide en la no presencia de árboles de determinadas especies y el Concello estima que son más de 20.000 las parcelas afectadas por esta disposición.

Tal y como señala la administración local, en las redes secundarias de faja de gestión de biomasa, la limpieza y puesta a punto de las parcelas deberán extenderse en una franja de 50 metros perimetral al suelo urbano, de núcleo rural y urbanizable, alrededor de edificaciones destinadas a personas, viviendas aisladas, urbanizaciones, depósitos de basura, campings, gasolineras y parques e instalaciones industriales que se sitúen a menos de 400 metros del monte y alrededor de las edificaciones aisladas destinadas a personas en suelo rústico emplazadas a más de 400 metros del monte.

Por lo general, en la misma franja de 50 metros no podrá haber especies arbóreas como pino gallego, pino silvestre, pino de Monterrey, pino de Oregón, mimosa, acacia negra, eucalipto, queiruga, carqueixa, xesta, carpaza, xesta-piorno, helecho, zarza o tojo.

El hecho de no cumplir con estas obligaciones puede conllevar la imposición de multas de hasta 900 euros por hectárea sin tratar, con un mínimo de 100 euros, hasta la correcta ejecución de los trabajos. Además, esas sanciones pueden ser reiterables cada tres meses. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620