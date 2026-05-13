Suricata Teatro contará la historia de Begoña Caamaño en la Biblioteca de Caldas 

La primera función que llevó a cabo la compañía Suricata Teatro con su gira ‘Begoña Caamaño: A tecedora de historias’ Cedida

La compañía Suricata Teatro llevará este viernes 15 de mayo a la Biblioteca de Caldas de Reis su gira ‘Begoña Caamaño: A tecedora de historias’, una propuesta que aterrizó este mes de mayo y que trata de acercar al público infantil y familiar la vida, obra y legado de la escritora y periodista, homenajeada en el Día das Letras Galegas 2026.

La pieza combina narración oral, teatralización e interacción con el público para descubrir de forma lúdica y educativa a una autora comprometida con la literatura, la igualdad y los imaginarios feministas de la cultura gallega contemporánea. Además, la representación incorpora simbólicamente elementos de la costura y los hilos como metáfora de las redes y vínculos colectivos.

Para Rebeca Solla, actriz y creadora gallega al frente de Suricata Teatro, los más pequeños deben conocer a referentes como Begoña Caamaño, “igual que tantos outros nomes da nosa literatura e cultura galega”. De ahí nace esta propuesta escénica que educa y conecta con la infancia.

Durante este mes, el espectáculo podrá verse en abierto en distintos puntos: el viernes 15 a las 18:00 horas en Caldas; el sábado 16 en Marín y en Sarria; y el domingo 17, como parte de la programación del Día das Letras Galegas, en el Museo de Pontevedra.