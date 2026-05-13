El BNG continúa exigiendo una actuación integral en la N-640 frente a la política de “parches” de Transportes

Visita de los nacionalistas a Caldas para corroborar el estado de la N-640 Cedida

El Bloque Nacionalista Galego de Caldas exigió ayer al Gobierno que lleve a cabo obras “de calidade e con vocación definitiva” frente a la política de “parches” que, según denuncia la formación nacionalista, está aplicando el Ministerio de Transportes en los últimos años en la carretera N-640.

La senadora, Carme da Silva Méndez, señala que los temporales del invierno evidenciaron el mal estado de la vía a su paso por el término municipal y ante esta situación, la nacionalista urgió al Gobierno, y concretamente al Ministerio de Transportes, a llevar a cabo actuaciones de mejora y rehabilitación de la carretera.

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“O BNG defende un Plan Integral de mellora e rehabilitación da N-640 para garantir a seguranza viaria e o Ministerio de Transportes debe cumprir os compromisos adquiridos no Acordo de Investidura”, afirma da Silva. Por su parte, el portavoz local del BNG, Manuel Fariña, pide que con la llegada de la maquinaria en los próximos días para iniciar los trabajos en el asfaltado anunciado de la N-550, estas máquinas se aprovechen también para finalizar las labores de mantenimiento en la N-640.

Fariña recuerda que la actuación de mantenimiento prevista solo se ejecutó en un tramo, dejando otro dentro del término municipal en un estado “moi precario”, con importantes deficiencias en el pavimento, baches y zonas deterioradas que afectan tanto a la seguridad vial como a la imagen y a la actividad de la villa.

El nacionalista insiste en que Caldas necesita “unha actuación integral completa”, con un fresado y reposición del firme en condiciones ya que las obras actuales en la N-640 no supondrían una solución real a las necesidades, puesto que “apenas supuxeron unha mellora superficial da capa de rodadura, que o que fixo foi deixar a estrada con boa cara a curto prazo, pero sen solución real a medio e longo prazo”.