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Caldas

Una nueva Festa do Can colmará Arcos da Condesa de aficionados caninos este 17 de mayo

Fátima Pérez
12/05/2026 09:07
El evento está organizado por la Asociación As Badaladas
D.A.
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La parroquia de Arcos da Condesa, en Caldas de Reis, acogerá este domingo 17 de mayo y por tercer año consecutivo la Festa do Can, un evento organizado por la Asociación As Badaladas en colaboración con la Sociedade Canina Galega, la Real Sociedad Canina de España y la Federación Cinológica Internacional.

Esta cita apuesta un año más por presentar una jornada repleta de actividades siendo los caninos los protagonistas de todas ellas. Así, se celebrará un concurso de belleza, una exposición de pastoreo, una exhibición de Mondioring -disciplina de adiestramiento deportivo canino de alto nivel- y todo acompañado por muchas más sorpresas que se desvelarán a lo largo del día.

Desde la organización adelantan que se habilitará también un puesto de pulpeiro y churrasco para amenizar la celebración tanto a los participantes, como a los visitantes que solo quieran sumergirse en la fiebre canina. Otro de los grandes reclamos de esta tercera Festa do Can será el sorteo de dos abonos entre los participantes para asistir al Festival PortAmérica en Portas los próximos días 9, 10 y 11 de julio. 

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