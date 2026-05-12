Caldas avanza en los proyectos pensados para el rural y busca personal municipal para ello

Casa do Concello de Caldas Gonzalo Salgado

El Concello de Caldas avanza en la redacción y licitación de diferentes proyectos para el rural, algunas de ellas actuaciones de las que se habló en los encuentros que el alcalde, Jacobo Pérez, mantuvo en todas las parroquias a comienzos de año. La mayor parte de esta batería de obras y trabajos previstos tienen que ver con el arreglo de caminos y también con seguir mejorando e incrementando los servicios básicos, especialmente en saneamiento.

Las visitas del alcalde por las parroquias se retomarán este lunes día 19 en San Clemente Más información

El objetivo del gobierno local es buscar también subvenciones para actuar con más agilidad. “Algúns destes proxectos xa están practicamente na rampa de saída e van dar continuidade aos que xa remataron ou están en marcha, como a construción da EDAR do Fieitoso”, señaló el alcalde quien recordó también que el año pasado se llevaron a cabo dos pasadas por las parroquias con el tractor desbrozador, lo que sirvió para mejorar el estado de los caminos y dar respuesta a una demanda vecinal histórica.

Entre las prioridades para el rural también se encuentra la apuesta del Concello por contar con más personal municipal propio que permita mayor agilidad para estos trabajos y un mayor ahorro.