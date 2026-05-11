Umia Vivo denuncia el abandono que sufre la Fervenza de Segade y pide mejorar su accesibilidad

Acceso a la Fervenza de Segade, en Caldas Cedida

La asociación Umia Vivo denuncia el abandono y el deterioro que sufren la Fervenza de Segade, la Fábrica da Luz y el puente romano que enlaza con el Camino Portugués en Caldas. La entidad asegura que la complejidad del terreno y el desnivel agravan aún más la situación y piden medidas de seguridad para las personas que transitan por el lugar.

"No acceso a fervenza polo muiño os senderistas teñen que pisar sobre pedras inestables e no tramo con arbores atrancados saltando sobre os troncos ou rodeandoos nun terreo en pendente e sen espacio", explican. Umia Vivo asegura que "ante o desleixo" del Concello, ya se ha dado aviso a entidades como el Servicio de Protección Civil de Galicia, Seprona, Turismo de Galicia, Turismo Rías Baixas y Augas de Galicia.

La asociación también recuerda que esta situación no es una lucha actual ya que se remonta al año 2013, cuando el propietario del molino situado en el acceso a la fervenza cerró el paso por su finca y habilitó una pasarela de madera para su acceso. Al realizarse este cierre sin licencia se abrió un expediente que finalmente contó con la aprobación de Augas de Galicia, legalizando tanto el cierre como la pasarela que pasaría a ser propiedad del Concello de Caldas.

Ahora, más de 13 años después, el acceso, tal y como aclara Umia Vivo, continúa siendo un riesgo, con un paso destruido que requiere de una actuación urgente.