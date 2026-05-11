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Caldas

Las retenciones por obras en la N-550 provocan una colisión múltiple en Carracedo

El siniestro se produjo sobre las 14:30 horas cuando un vehículo que circulaba distraído colisionó por alcance 

Fátima Pérez
11/05/2026 17:01
Accidente en la N-550, a la altura del kilómetro 93
Accidente en la N-550, a la altura del kilómetro 93
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Un siniestro con cuatro vehículos implicados obligó a trasladar este mediodía a dos personas heridas al hospital después de que un vehículo colisionara por alcance contra otro en la N-550, a la altura de Carracedo, en Caldas de Reis. 

El choque se produjo sobre las 14:30 horas en un tramo de retenciones por obras en la carretera nacional. Así, un vehículo que circulaba distraído colisionó por alcance contra la cola de coches que formaban caravana en la N-550, a la altura del kilómetro 93. Aunque se vieron implicados cuatro vehículos por el impacto, solo dos personas fueron trasladadas al Hospital Domínguez en Pontevedra. 

Hasta el lugar se desplazaron bomberos de Vilagarcía, los efectivos de la Policía Local y Protección Civil de Cuntis. 

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