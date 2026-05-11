La Diputación actúa de urgencia en la vía Caldas-San Clemente tras detectar riesgo de hundimiento

Asfaltado en mal estado Mónica Ferreirós

La Diputación de Pontevedra inicia una obra de emergencia en la carretera provincial EP-8002 Caldas-San Clemente para garantizar la seguridad vial ante el riesgo de hundimiento en un tramo de la vía próximo al casco urbano de Caldas. El viernes ya se realizó el cierre de uno de los carriles y mañana se completará el corte total de la calzada para ejecutar los trabajos que suponen una inversión de 150.000 euros y una duración estimada de tres meses.

La actuación se llevará a cabo después de que una inspección técnica constatara la existencia de importantes cavidades bajo la carretera, en una zona donde hay un muro de contención de considerable altura. Estas oquedades están provocando la pérdida de material de relleno bajo la calzada y la aparición de grietas en el pavimento. Según los informes técnicos, si esta situación continúa podría hundirse de la vía poniendo en riesgo la seguridad vial.

Reorganización del servicio de transporte

La institución provincial ya ha coordinado esta situación con el Servicio de Transportes de la Xunta y con las empresas concesionarias para reorganizar los servicios de transporte escolar y regular afectados. En este sentido, la Diputación propone una ruta alternativa para los autobuses de mayor tamaño entre el CEIP San Clemente y el núcleo de Caldas, pasando por San Clemente, Casaldrago, Cernadas y Carracedo. En el caso de los minibuses, la Diputación ya se ha puesto en contacto con las empresas de transporte para adaptar el servicio a las nuevas condiciones de circulación. También se ha informado a la empresa de transporte regular de viajeros.