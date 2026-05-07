La Diputación destinará 135.000 euros a la instalación del campo de fútbol 7 en As Corticeiras

Representantes provinciales y miembros de la Corporación Municipal visitaron esta mañana el entorno de As Corticeiras Cedida

La Diputación aprobará mañana, en Junta de gobierno, una contribución de 135.000 euros del III Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas para instalar un campo de fútbol 7 en el espacio deportivo de As Corticeiras, en Caldas. Este proyecto, que ya anunció el Concello a principios de año, rehabilitará más de 3.800 metros cuadraros con un presupuesto total de 224.00 euros y la previsión es licitar estos trabajos después del verano.

Para sacar adelantes este proyecto, más allá de la financiación, el Concello se vio en la necesidad de aprobar en Pleno el cambio de uso de los terrenos municipales en As Corticeiras que ahora se destinarán la ampliación del espacio deportivo y a la instalación de una nueva zona verde. Estas parcelas estaban reservadas para la ampliación de la depuradora, pero dada la amplitud del lugar el gobierno local optó por redistribuir los espacios y aprovechar la parte superior para atender esta demanda histórica del equipo de fútbol.

Caldas aprueba el cambio de usos de 3.800 metros cuadrados para ampliar la zona deportiva de As Corticeiras Más información

Tal y como aclara el concejal de Deportes, Manuel Fariña, toda la documentación se remitió ya a la Xunta para registrar este cambio de uso de los terrenos. "A última notica que tiven é que estaba todo ben, polo que se ese cambio non está feito xa, está a punto", aclara Fariña.

Representantes provinciales y miembros de la Corporación Municipal visitaron esta mañana el entorno de As Corticeiras para anunciar la concesión de esta financiación. Ahora el próximo paso será que el Concello inicie los trámites para licitar las obras, pero adelanta que la intención es que esto sea en el mes de septiembre. En cuanto a la duración de los trabajos, una vez se solucionen todos los trámites administrativos, será de cinco meses.