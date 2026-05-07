Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

Carracedo Fala presenta a Landriña, la mascota que dará voz a sus campañas de promoción de la parroquia

La primera labor de esta figura llega en el marco de las Letras Galegas, para promover el gallego entre el alumnado del Centro Rural Agrupado

Fátima Pérez
07/05/2026 13:29
Landriña representa una bellota, el fruto del carballo y el árbol más representativo de esta parroquia
Landriña representa una bellota, el fruto del carballo y el árbol más representativo de esta parroquia
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La asociación cultural Carracedo Fala presenta a su mascota Landriña, la figura que formará parte de sus diferentes campañas de promoción de la parroquia. Esta representa una bellota, el fruto del carballo y también el árbol más representativo de este espacio caldense.

Así, la primera tarea de Landriña llega ligada al Día das Letras Galegas para el que la asociación cultural, en colaboración con el Centro Rural Agrupado (Escola Infantil), proyecta una campaña de promoción de la lengua gallega entre el alumnado.

La propuesta pasa por repartir dibujos y adhesivos de Landriña con el lema “O galego vive en ti” a la par que se organizará una visita a la escuela para que los niños y niñas conozcan de primera mano la historia de la mascota. Además también se habilitará la opción de conseguir merchandising y dibujos de esta nueva mascota para otros jóvenes de la parroquia. “Nun momento en que o galego perde falantes a pasos axigantados, e tendo en conta que a asociación ten nos seus estatutos a promoción da lingua, pensamos que promover o seu uso dende a infancia é o que pode garantir a súa supervivencia”, señalan desde Carracedo Fala.

El alcalde, Jacobo Pérez, durante una de sus visitas por parroquias

Carracedo Fala traslada al alcalde de Caldas un dossier con propuestas para mejorar la parroquia

Más información

La asociación adelanta que, a lo largo de este mes, tiene previsto también llevar a cabo otras iniciativas en el marco de las Letras Galegas, propuestas que darán a conocer en las próximas semanas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620