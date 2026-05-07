Carracedo Fala presenta a Landriña, la mascota que dará voz a sus campañas de promoción de la parroquia

Landriña representa una bellota, el fruto del carballo y el árbol más representativo de esta parroquia Cedida

La asociación cultural Carracedo Fala presenta a su mascota Landriña, la figura que formará parte de sus diferentes campañas de promoción de la parroquia. Esta representa una bellota, el fruto del carballo y también el árbol más representativo de este espacio caldense.

Así, la primera tarea de Landriña llega ligada al Día das Letras Galegas para el que la asociación cultural, en colaboración con el Centro Rural Agrupado (Escola Infantil), proyecta una campaña de promoción de la lengua gallega entre el alumnado.

La propuesta pasa por repartir dibujos y adhesivos de Landriña con el lema “O galego vive en ti” a la par que se organizará una visita a la escuela para que los niños y niñas conozcan de primera mano la historia de la mascota. Además también se habilitará la opción de conseguir merchandising y dibujos de esta nueva mascota para otros jóvenes de la parroquia. “Nun momento en que o galego perde falantes a pasos axigantados, e tendo en conta que a asociación ten nos seus estatutos a promoción da lingua, pensamos que promover o seu uso dende a infancia é o que pode garantir a súa supervivencia”, señalan desde Carracedo Fala.

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La asociación adelanta que, a lo largo de este mes, tiene previsto también llevar a cabo otras iniciativas en el marco de las Letras Galegas, propuestas que darán a conocer en las próximas semanas.