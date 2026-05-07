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Caldas

Caldas propone renovar la iluminación en el entorno de la iglesia y la Praza das Palmeiras

El proyecto arroja un presupuesto de unos 50.000 euros que se pretenden financiar con el programa +Provincia de la Diputación

Fátima Pérez
07/05/2026 18:00
La Plaza Martín de Herrera más conocida como la Plazuela
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D.A.
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Caldas renovará la iluminación  del entorno de la Iglesia de Santo Tomás y de la Praza das Palmeiras. Para ello el gobierno local acaba de remitir a la Diputación de Pontevedra un proyecto para instalar nuevas luminarias con un presupuesto de unos 50.000 euros que se pretende financiar con el programa +Provincia.

La intención es habilitar cuatro báculos en diferentes puntos para sustituir la iluminación fluorescente actual. El espacio pasará a contar con una luz indirecta, mediante tiras LED de color blanco cálido. También se prevé renovar el cableado y el cuadro eléctrico.

Actualmente los puntos de luz y el cuadro de instalación se encuentran muy deteriorados, por lo que el Concello ha visto necesaria esta renovación que no solo servirá para “embelecer o lugar” durante la noche, sino también para garantizar un consumo energético más eficiente.

El plazo de ejecución estimado para completar esta renovación es de dos meses. Según explica el alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez, “a día de hoxe hai unha falta de luz evidente neste espazo, polo que imos renovala para garantir un maior confort e máis seguridade, ademais de conseguir un aforro enerxético moi importante”. 

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