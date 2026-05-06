La renovada Carballeira de Caldas protagoniza una nueva Semana de la Ciencia entre escolares

La Semana de la Ciencia ‘Sabi@ Caldas’ Cedida

Caldas celebra una nueva edición de la Semana de la Ciencia ‘Sabi@ Caldas’ con la Carballeira como el gran protagonista de esta fiesta científica. Durante la jornada de hoy se llevaron a cabo distintas charlas impartidas por el personal experto vinculado al proyecto de restauración de la Carballeira y el Xardín Botánico, así como actividades dirigidas a los más jóvenes centradas en las características propias de la vegetación de ribera de Os Choróns. Además, como parte de la actividad, todos los participantes recibieron un cuaderno de campo con la nueva imagen de marca de la Carballeira, ahora conocido como el Botánico.

Caldas estrenará a principios de mayo su renovada Carballeira y unas semanas después el Museo Aberto 24/7 Más información

La edición de este año cuenta con la participación de más de 1.000 niñas y niños que están realizando experimentos tanto a pie de calle como en los propios centros educativos. Como es habitual, la programación incluye una amplia muestra de exposiciones y juegos escolares relacionados con diferentes ámbitos del conocimiento.

La Semana de la Ciencia ‘Sabi@ Caldas’ se celebra desde el año 2017 como homenaje a Francisco José de Caldas, científico ilustrado colombiano conocido como el ‘Sabio Caldas’ e hijo adoptivo de la villa.

Centros participantes

Esta iniciativa está organizada por la Concejalía de Educación y cuenta con la implicación de todos los centros educativos del municipio: IES Aquis Celenis, CPI Alfonso VII, CEIP San Clemente de Cesar, CPR Plurilingüe La Encarnación y CPR Plurilingüe San Fermín, así como de las escuelas de Carracedo, Godos, Saiar y San Andrés integradas en el Centro Rural Agrupado.