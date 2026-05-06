El BNG llevará al Senado una petición para actuar en la carretera N-550

La senadora visitó el municipio para constatar el estado de la carretera Cedida

El BNG presentará en Madrid una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno lleve a cabo una reforma integral en la N-550 en Caldas. Lo hará la senadora Carme da Silva Méndez tras visitar el municipio y constatar que las últimas mejoras realizadas en el pavimento no resistieron el paso de los últimos temporales.

La senadora pudo verificar el notable deterioro de la vía que afecta tanto a la seguridad vial como a la economía local. Ante esta situación, anunció el registro de iniciativas para que el Ministerio de Transportes actúe de forma integral y resuelva los problemas de seguridad vial causados por los baches y el pavimento deteriorado.

Fariña reclama al subdelegado del Gobierno que valore una actuación integral en la N-550 Más información

El portavoz del grupo municipal, Manuel Fariña, subrayó que la carretera está en un estado muy precario a pesar de ser una ruta fundamental para llegar a Caldas. El nacionalista ya había trasladado personalmente sus quejas al subdelegado, cuando destacó que las obras realizadas hasta ahora había sido “parches”.

Según Fariña, la actuación de 200.000 euros anunciada por el Gobierno para Caldas está muy lejos de ser una reforma completa, sino que se trata simplemente de una actuación de conservación y mejora puntual con “bacheos” y sellado de grietas superficiales en tramos limitados.