Caldas eleva en casi un 10% su cifra de contratos de trabajo en 2025 con respecto al ejercicio anterior

Casa do Concello de Caldas Gonzalo Salgado

El Concello de Caldas de Reis continúa reduciendo la cifra de personas desempleadas y registra en el 2025 un total de 2.854 contratos, casi un 10% más que en el ejercicio del 2024. Así lo demuestran los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El alcalde, Jacobo Pérez, incide en la importancia de continuar mejorando estos registros, algo que “desde o Goberno local estamos a traballar desde o primeiro momento neste eido cunha política, útil, activa e realista, aínda que non sexa unha competencia directa da administración municipal”.

Los cerca de 3.000 contratos registrados con los que se cerró el año 2025 superan por lo tanto los 2.601 correspondientes a 2024 y los 2.591 de 2023 demostrando así una tendencia al alza en los últimos ejercicios. Así, el 2025 se cerró como el segundo mejor registro del lustro, solo superado por los 3.265 contratos alcanzados en 2022.

14% más de mujeres

En cuanto al perfil de contrataciones, destaca el incremento de altas en mujeres con 1.494 nuevos contratos (un 14% más que en 2024). En las franjas de edad, el mayor incremento de altas se dio en vecinos y vecinas con edades comprendidas entre los 25 y los 45 años. Finalmente, en lo que respecta a colectivos de atención prioritaria para la política de empleo, el SEPE cifra en más de un millar los contratos registrados a favor de jóvenes menores de 30 años, mientras que las personas mayores de 45 tramitaron 827 contratos.

Estas cifras, tal y como insiste el gobierno local, demuestran la buena salud que presenta Caldas en materia de empleo. Además, recuerda que la ciudadanía caldense tiene a su disposición diferentes herramientas, propuestas, ciclos, programas y cursos que permiten facilitar la conciliación, así como potenciar los recursos para lograr una búsqueda más efectiva de empleo o para emprender. Todo esto sumado al papel que ocupa el Programa Integrado de Empleo (PIE).

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Asimismo, en las próximas semanas se pondrá en marcha una nueva edición del Taller de Empleo, a través del cual se contratará a 20 personas, de forma temporal, para realizar trabajos de mejora y mantenimiento en diferentes lugares, como el entorno de la Fervenza do Segade.

Tasa de paro por debajo del 9%

A día de hoy, Caldas cuenta con una tasa de paro por debajo del 9%, lo que se traduce en el mejor registro de lo que va de siglo. “Somos ambiciosos e queremos consolidar a Caldas de Reis como lugar de referencia empresarial no interior da provincia de Pontevedra e, para iso, un primeiro paso decisivo será aprobar o borrador do convenio con Zona Franca para o desenvolvemento definitivo do polígono de Paradela-Carracedo”, recuerda el regidor.