Terra Calda pide actuar en la Fábrica da Luz para evitar que la vegetación dañe la estructura

La Fábrica da Luz de Caldas de Reis D.A.

La Asociación Cultural Terra Calda reclama una actuación urgente en la Fábrica da Luz para consolidar la estructura y eliminar la vegetación que puede dañar la construcción. Este enclave caldense cumplió en 2025 125 años y la intención del Concello ahora, de la mano de Terra Calda, es poder explotar turísticamente el espacio.

Para ello se celebró una mesa redonda hace ya meses en la que el alcalde y personas expertas pusieron sobre la mesa posibles ideas para conducir el uso que se le daría a este espacio pero, por el momento, esta explotación turística sigue en pausa. “Ahora le estamos dando prioridad a los proyectos que tenemos entre manos como los alcantarillados, el puente para avanzar en el centro de salud, porque tenemos que establecer prioridades”, explicó el alcalde, Jacobo Pérez.

Sin embargo, la asociación asegura que “urxe a consolidación dos muros e a erradicación da vexetación que está sobre os muros e que fai mella”. Terra Calda imagina que, más allá del gran proyecto que espera la Fábrica da Luz, el Concello se encargará de desbrozar la zona antes de la llegada del verano, pero insiste en que se trata de una actuación urgente. “Fai nada vin tirar unha placa de ferro que estaba na parede de ladrillo porque entrou a hedra e reventouna. É unha pena. Despois están todas as raíces que entran no muro que non pode ser, eso hai que votarlle man canto antes”, explica Elena Cabrejas, miembro de la Asociación.