Mulleres Rurais Santa Mariña sirven los callos en Carracedo entre decenas de comensales

Festa dos Callos en Carracedo Gonzalo Salgado

Caldas celebró hoy una de las citas que forman parte de su calendario gastronómico: la XXII Festa dos Callos, organizada por la Asociación de Mulleres Rurais Santa Mariña de Carracedo.

Tal y como estaba previsto, la carpa se instaló a primera hora de la mañana, aunque no fue hasta pasadas las 13:00 horas cuando los comensales comenzaron a acercarse para degustar el plato protagonista del día: los callos. Para completar el menú, también se ofreció empanada, pan de manteca, rosca de Caldas, bebidas, café y chupitos, todo ello acompañado de un gran ambiente y de la música de DJ Mon, que animó a más de uno a salir a bailar al centro de la carpa. Entre los asistentes se encontraba también el alcalde, Jacobo Pérez, quien no quiso perderse esta cita festiva y gastronómica, disfrutando del ambiente y, sobre todo, de la buena comida.

Festa dos Maios en Caldas de Reis Cedida

El buen tiempo también acompañó durante toda la jornada, tanto por la mañana, con la celebración de los Maios en la Plazuela de Caldas, como por la tarde, durante la degustación de los callos, cerrando así un 1 de mayo marcado por los festejos y las alternativas de ocio en todo el municipio caldense.

Sorteos

A partir de las 20:00 horas, y con el estómago ya lleno, llegaron los tradicionales sorteos que la asociación organiza cada año entre los asistentes, con un amplio abanico de regalos. Entre ellos, en esta edición se incluyeron entradas para la sala de fiestas La Luna.