Piden 63.000 euros de multa para un hombre por portar más de 230 gramos de cocaína

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil

La Fiscalía Provincial de Pontevedra solicita la pena de cuatro años y seis meses de prisión, así como el pago de una multa de 62.957 euros, para un hombre al que interceptaron portando más de 230 gramos de cocaína “en disposición para su venta o donación a terceros”, según expone el órgano público, constituyendo así un delito contra la salud ciudadana.

Los hechos se remontan al 21 de agosto, cuando sobre las 20:35 horas el presunto autor de los hechos fue parado por funcionarios de la Guardia Civil durante un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana en la vía de acceso a la AP-9 ubicada en el peaje del lugar de Saiar, en el término municipal de Caldas de Reis.

De esta manera, durante el operativo los agentes encontraron en el interior del vehículo –en el que viajaba como copiloto– las siguientes sustancias: una bolsa de plástico al vacío con 200,5 gramos de cocaína, con una pureza del 71,37% y con un valor en el mercado ilícito de 18.142, 77 euros; otro envoltorio de plástico de las mismas características con 31,202 gramos de cocaína, con una pureza del 71,49% y un valor de 2.828,14 euros; y otra bolsa de plástico al vacío con 0,171 gramos de la misma sustancia con una pureza de 70,55% y un valor en el mercado de 14,89 euros.

Por los hechos descritos, la Fiscalía pide la pena de prisión y la sanción expuesta. Además, las drogas fueron intervenidas y se procedió a las destrucción de las mismas.