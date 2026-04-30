El BNG reclama a Transportes que la futura Ronda Oeste conecte con la AP-9 mediante un nuevo enlace en Bemil

Manuel Fariña en un anterior encuentro en Madrid con Néstor Rego y Carme da Silva Cedida

La senadora del BNG, Carme da Silva, solicitó al Ministerio de Transportes que la futura Ronda Oeste de Caldas incluya un nuevo enlace en Bemil para conectar con la AP-9 “libre de peaxe”. La petición al Gobierno central se hizo pública en un encuentro de la representante estatal y el portavoz local, Manuel Fariña, con miembros de la Plataforma contra a Variante. Da Silva incide en que esta conexión sería “un complemento eficaz á nova avenida para reducir o tráfico do centro da vila termal e mellorar a conectividade do territorio”.

Asimismo, la senadora también solicitó al Ministerio que aclare “con transparencia” y “de maneira oficial” si el trazado de la polémica Variante ya ha sido descartado definitivamente, y si va a tener en cuenta los estudios técnicos existentes para evitar una nueva tramitación. “É necesario utilizar a documentación aínda válida para axilizar unha infraestructura tan necesaria”, manifestó.

Tanto Da Silva como Fariña reiteraron en la reunión que el BNG siempre defendió la construcción de una Ronda Oeste con una configuración más urbana y de menor impacto. Además, el portavoz local subrayó que no pueden esperar más por una solución para evitar el tráfico por el centro.