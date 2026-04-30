Caldas promueve una nueva edición de los cursos para mujeres en situación de desempleo

Participantes en una de las formaciones anteriores Cedida

El Concello de Caldas de Reis confirma que habrá una nueva edición de los cursos que la Fundación Mulleres, en colaboración con la administración local, promueve para formar a vecinas en situación de desempleo, con el objetivo de facilitar su integración en el mundo laboral.

Estos obradoiros está dirigidos a mujeres apuntadas al paro o que busquen mejorar profesionalmente. Entre las iniciativas ya llevadas a cabo, destacan los cursos de manipulación de alimentos, las sesiones para la mejora de la estrategia a la hora de afrontar la búsqueda de un puesto de trabajo, los talleres sobre como realizar las entrevistas laborales, la elaboración de un Currículum Vitae efectivo y sobre competencias digitales.

Las personas interesadas en tomar parte en la nueva convocatoria pueden obtener más información llamando a los números de teléfono 660 355 831 o 986 530 814. También es posible contactar enviando un correo electrónico a la dirección igualdad@caldasdereis.gal. La inciativa se confinancia con fondos europeos.

De esta forma, el Concello continúa promoviendo y colaborando activamente en iniciativas y acciones que ayudan a acercar herramientas efectivas a la población femenina para mejorar su situación laboral.